Армия России освободила населенные пункты Копани и Украинское в зоне проведения спецоперации

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Первый населенный пункт расположен в Запорожской области, второй — в Харьковской.

Освобожденные населенные пункты на СВО 1 июля

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Армия России освободила населенные пункты Копани и Украинское

Российские войска освободили населенные пункты Копани в Запорожской области и Украинское в Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее российские войска освободили Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
30 июн
Армия России освободила Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области
29 июн
Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области
28 июн
Тренировочный лагерь ВСУ уничтожен в Николаевской области
28 июн
Армия России освободила Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области
24 июн
Расчет «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в Запорожской области
24 июн
Российские военные освободили 114 зданий в Константиновке за сутки
19 июн
Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке за неделю
18 июн
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
17 июн
Российские войска уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане
13 июн
Армия России освободила 172 здания в Константиновке ДНР за сутки
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

13:15
Крис Браун заплатит 13 миллионов долларов домработнице, которую покусал его пес
12:46
«Вытаскивали через люк»: автобус с детьми опрокинулся в Красноярском крае
12:45
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев
12:37
Умер солист любимой группы Трампа Village Peoplе — Виктор Уиллис
12:24
Армия России освободила населенные пункты Копани и Украинское в зоне проведения спецоперации
12:19
Землю накроет самая сильная с марта 2026 года магнитная буря

Сейчас читают

Полтонны кокаина в тушах тунца: в Петербурге накрыли канал наркопоставок из Эквадора
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео