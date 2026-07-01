Умер солист любимой группы Трампа Village Peoplе — Виктор Уиллис

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Трек коллектива Y.M.C.A. неоднократно использовал нынешний глава Белого дома на предвыборных митингах.

Чем был известен умерший певец Виктор Уиллис

Фото: www.globallookpress.com/Daniel DeSlover

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Умер солист любимой группы Дональда Трампа, Виктор Уиллис

Солист и один из основателей группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила группа на странице в соцсети.

В обращении участники Village People попросили уважать право семьи Уиллиса на частную жизнь.

«Виктор скончался в понедельник, 30 июня, после непродолжительной, но стремительно развивавшейся болезни», — подчеркнули в сообщении группы.

Уиллис был одним из создателей Village People и соавтором самых известных песен коллектива. В их числе — Y.M.C.A., Macho Man и In the Navy. Эти композиции стали символами эпохи диско и принесли группе мировую известность.

Особую популярность в последние годы снова получил трек Y.M.C.A. Его неоднократно использовал нынешний президент США Дональд Трамп на предвыборных митингах. Американский лидер также танцевал под эту песню после объявления о победе на президентских выборах.

Кроме того, Трамп исполнил свой фирменный танец во время выступления Village People на мероприятии, связанном с жеребьевкой чемпионата мира по футболу.

Под публикацией о смерти Уиллиса поклонники оставили соболезнования родным, друзьям и коллегам артиста. Там насчитывается уже более полусотни комментариев.

Виктор Уиллис родился 1 июля 1951 года в Далласе, штат Техас, в семье баптистского проповедника. Детство будущий артист провел в Сан-Франциско. С ранних лет он помогал отцу в церкви и там же проявил интерес к пению.

Музыкальные способности позволили Уиллису выступать в церковном хоре. Позднее он участвовал в школьных мюзиклах и спектаклях, а затем получил профильное образование и сосредоточился на актерском мастерстве и танцах.

Village People — одна из самых узнаваемых групп конца 1970-х. Уиллис выступал в образе полицейского или морского офицера и был главным голосом коллектива. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти сыгравшего в «Гарри Поттере» и «Храбром сердце» актера Майкла Бирна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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