Дорога на замке: что изменится на границах с Финляндией и странами Балтии

На границах с Финляндией и Прибалтикой будут закрыты железнодорожные пункты

С 1 июля Россия временно приостанавливает движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовых актов.

Ограничения коснутся переходов на российско-финляндском участке — «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский» и «Светогорск». Также в перечень вошли «Печоры-Псковские» на границе с Эстонией и «Пыталово» на границе с Латвией.

«Временно приостановить с 1 июля 2026 года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках государственной границы Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в тексте документа.

МИД России поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении.

Что уже происходило на границе

После начала спецоперации Финляндия закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами, если целью поездки был туризм. Позже страна начала ограничивать работу пограничных переходов с Россией, и к 2023 году ограничения затронули почти все сухопутные пункты.

При этом в самой Финляндии признавали, что исчезновение российских туристов заметно ударило по экономике приграничных городов. По данным Yle, раньше путешественники из России ежегодно приносили финским муниципалитетам сотни миллионов евро.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы», — приводит издание слова эксперта Университета Восточной Финляндии Хенрика Нильсена.

Латвия полностью сухопутные пункты пропуска не закрывала, однако в 2023 году прекратила работу переходов «Педедзе» и «Виентули». В марте прошлого года страна также запретила пересечение границы пешком и на велосипедах.

Эстония, в свою очередь, с сентября 2023 года ограничила въезд автомобилей с российскими номерами. При этом часть россиян продолжает искать маршруты через третьи страны, поскольку не все государства Евросоюза вводили аналогичные ограничения.

Очереди и ночевки у «Нарвы»

На фоне действующих ограничений пересечение границы уже сопровождается серьезными трудностями. Северо-Западное таможенное управление сообщало о напряженной ситуации на эстонской стороне перехода «Нарва», который находится напротив российского МАПП «Ивангород».

По данным ведомства, очередь на въезд в Россию достигала примерно 350 человек. Людям приходилось ждать десятки часов. Сложная обстановка на этом направлении также фиксировалась 27 и 28 июня.

Латвийский портал Delfi писал, что в пиковые часы у перехода собиралось до 500 человек, а ожидание могло растягиваться до 16 часов. По словам местных жителей, очередь начала расти еще в субботу, при этом в сторону России пропускали примерно по 20 человек в час.

К вечеру воскресенья, по данным издания, пройти контроль до закрытия пункта не успели несколько сотен человек. Очевидцы говорили примерно о 400 ожидающих и трех составленных списках. Более 100 человек остались на улице после закрытия Нарвского погранпункта, многие ночевали на Петровской площади, чтобы не потерять место в очереди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.