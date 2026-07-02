На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Софьи

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У девочки ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

А сейчас история одной маленькой, но очень сильной девочки. Софья из Екатеринбурга вот уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием. Она перенесла шесть сложнейших операций, в том числе на головном мозге. Главная задача сейчас — научиться управлять инвалидной коляской. А уже затем — самостоятельно сделать первые шаги. Исполнить мечту ребенка можем мы с вами.

Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4375 или отсканируйте QR-код на экране.

Как и все девочки, Софья любит красивые прически. Кокетливый хвостик, который ей утром завязывает мама, сразу поднимает настроение. Впереди много дел — нужно делать упражнения, которые назначил реабилитолог. Но сначала любимое — послушать песенки из мультфильмов.

Еще танцевать очень хочется. Но ноги Софью не слушаются. Однако малышка не унывает — такой характер. На фотографиях, где ей всего несколько месяцев, она улыбается и с любопытством смотрит на мир, хотя перенесла уже две тяжелейшие операции на головном мозге.

Тромбоз пуповины, преждевременная отслойка плаценты — такими были осложнения короновирусной инфекции, которой мама заболела во время беременности. Из-за них Софья родилась раньше срока. А еще произошло кровоизлияние в мозг, закупорка оттока спинномозговой жидкости. Все это у здорового ребенка вызвало ДЦП, гидроцефалию и эпилепсию. У родных был шок. Но беда не подкосила, а сильнее сплотила семью.

С тех пор малышка выдержала уже шесть операций, пять из них — на головном мозге.

Не только лечение, но и постоянные занятия с реабилитологами дома тоже дают результат. Софья многому научилась. Например, ползать по квартире, самостоятельно есть ложкой. Каждый день она играет в Золушку: перебирает фасоль и мелкие шарики — так развивается моторика рук.

Надевать ортезы неудобно и больно, а стоять на тренажере-вертикализаторе — трудно. Но с каждым разом и это получается все лучше. Еще немного и Софья сможет сама, без чьей-либо помощи, передвигаться на коляске. Она уже поняла — это свобода, и изо всех сил старается крутить колесо. Но такой навык, как и многие другие, не развить в одиночку.

«Сейчас Софье нужны специалисты — кинезиотерапевты, которые работают над крупной моторикой. Чтобы Софья могла сидеть в коляске активного типа и пользоваться этой коляской пока в быту. Дальше ей нужен эрготерапевт, который будет обучать Софью правильным навыкам приема пищи, письму, гигиеническим процедурам — почистить зубы, расчесать волосы и многому другому», — объясняет врач-невролог-реабилитолог Екатерина Морошек.

Но чтобы этого добиться, заниматься нужно целый год, по несколько раз в неделю. Необходимый Софье комплекс занятий — кинезиотерапия, эрготерапия, сенсорная интеграция и дефектолог — стоит 1500000 рублей.

«Софье необходимы различные массажи. Плюс нужны регулярные приемы специалистов, консультации. То есть это все идет финансовая нагрузка достаточно большая. И совместить лечение, повседневную жизнь, реабилитацию у нас не получается на зарплату мужа», — говорит Яна Ратькова, мама Софьи.

Если прекратить занятия, то будут утрачены даже те навыки, которые Софья уже освоила. Чтобы не потерять достигнутое и пойти дальше, ей нужна наша помощь. Мы с вами можем подарить девочке возможность двигаться вперед — ведь это и есть настоящая жизнь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Софье, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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