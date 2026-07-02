Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ДНР за минувшие сутки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и спецтехника.

Три мирных жителя пострадали от атак ВСУ в ДНР за сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Управление АГиП ДНР: три мирных жителя пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие сутки в результате ударов украинских боевиков пострадали три мирных жителя. Об этом рассказали представители управления администрации главы и правительства (АГиП) ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в официальном в Telegram-канале.

«С 00:00 1 июля 2026 по 00:00 2 июля 2026 года восемь фактов вооруженных атак Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц», — говорится в публикации.

По данным сотрудников управления, в ходе обстрелов повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили, специализированная техника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецке в результате ночной атаки беспилотников пострадали четверо сотрудников МЧС России, один из них скончался. Всего десять огнеборцев отправились к загоревшимся грузовикам, и пока они ликвидировали огонь, ВСУ нанесли несколько повторных ударов. Один из героев, несмотря на тяжелые травмы, накладывал коллегам жгуты, чтобы остановить кровотечение.

Также 5-tv.ru писал о происшествии в Пензе, куда киевский режим направил БПЛА. Два человека пострадали: женщине оказали медицинскую помощь амбулаторно и отпустили домой, а мужчину госпитализировали с осколочными ранениями в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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