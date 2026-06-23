Не прячем за телевизором: как усилить сигнал Wi-Fi

IT-специалист Щербаков: спрятанный в угол Wi-Fi-роутер теряет часть мощности

Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi в помещении, необходимо поместить роутер в центре комнаты. Об этом изданию Lenta.ru рассказал эксперт в области IT, технический директор компании, занимающейся разработкой программ для защиты коммерческих данных, Сергей Щербаков.

Он отметил, что не стоит прятать источник сигнала в тумбочки или скрывать его в углу за телевизором. Кроме того, желательно разметить устройство повыше.

«Сигнал расходится во все стороны, и спрятанный роутер теряет до половины мощности еще до того, как сигнал доходит до устройства. Уберите помехи», — посоветовал специалист.

Таким препятствием для Wi-Fi могут быть как бетонные стены, так и бытовые приборы вроде холодильника или микроволновки. Но если отдалить роутер от последних на метр-полтора, сигнал будет глушиться уже не так сильно. Кроме того, Щербаков рекомендовал перезагружать устройство по раздачи сети раз в неделю. Это поможет поддерживать его стабильную работу.

Если ваш роутер имеет два диапазона, то нужно понимать, что сеть в 5 Гигагерц быстрее, но она не так хорошо «пробивает» стены. Поэтому ее используем вблизи источника. А вот сеть в 2,4 Гигагерца медленнее, но с препятствиями справляется лучше, поэтому в дальних комнатах эффективнее переключаться на нее.

Если в помещении есть «мертвые зоны», то можно приобрести репитер, то есть усилитель. Он вставляется в розетку между источником сигнала и местом его исчезновения.

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