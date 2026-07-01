Фото на могиле Дианы: принца Гарри подвергли жестокой критике

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

Общественность опасается, что важное для герцога событие может обернуться очередным медийным провалом.

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Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Принца Гарри подвергли жестокой критике из-за съемки на могиле принцессы Дианы

Принц Гарри вновь оказался в центре обсуждений, хотя даже не успел провиниться — его предстоящая поездка к месту захоронения матери еще не состоялась. Поводом для критики стали опасения, что визит на могилу принцессы Дианы может сопровождаться фото- и видеосъемкой, уточнило издание Radar online.

Гарри планирует посетить мемориал вместе с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Для них это станет первым знакомством с местом, где покоится их бабушка.

Именно этот факт вызвал новую волну споров. Некоторые поклонники королевской семьи опасаются, что личное и эмоциональное событие может стать частью публичного образа герцогов Сассекских и использоваться в медийных целях.

Источник, близкий к ситуации, подчеркнул, что люди, связанные с наследием принцессы Дианы, рассчитывают на максимально сдержанный формат визита.

«Среди тех, кто связан с наследием Дианы, существует искреннее убеждение, что это должно оставаться сугубо личным моментом, посвященным памяти принцессы. Мы надеемся, что любое посещение ее могилы пройдет спокойно и уважительно, не будет омрачено шумихой в СМИ и не превратится в очередное медийное событие», — отметил источник.

Обеспокоенность общественности связана с тем, что многие действия принца Гарри и Меган Маркл в последние годы сопровождаются повышенным вниманием прессы, поэтому некоторые опасаются повторения подобного сценария и в этот раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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