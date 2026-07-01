Генсек НАТО Марк Рютте: мой главный источник беспокойства — Россия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью турецкому государственному агентству Anadolu, в котором рассказал, что главным источником его беспокойства является Россия.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия», — ответил генсек на вопрос о том, что волнует его больше всего на посту руководителя.

Рютте вновь обозначил Российскую Федерацию как основную долгосрочную угрозу для всех стран-участниц НАТО.

«Россия действует не в одиночку — она выступает в кооперации с Китаем, Ираном и КНДР», — сказал генсек НАТО в интервью.

Рютте также затронул тему наращивания военного потенциала КНР, отметив, что темпы развития китайских вооруженных сил вызывают также озабоченность. По прогнозам НАТО, к 2030 году Пекин может располагать арсеналом в тысячу ядерных боеголовок.

Ранее кандидат в президенты, лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Франция должна выйти из НАТО и начать диалог с Россией.

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