Захарова предупредила НАТО о разрушительном ответе при попытке атаковать РФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 109 0

Любые действия против российских регионов обернутся тяжелыми последствиями для агрессора.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Россия нанесет решительный и разрушительный ответный удар в случае агрессии НАТО против любого из российских регионов. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений: ответ нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке на столичный регион. Только за утро российские силы ПВО сбили 137 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

В результате падения обломков дронов в Москве и Подмосковье получили повреждения несколько гражданских объектов. Среди них оказались Московский нефтеперерабатывающий завод, торговые центры «Садовод» и «Белая дача», жилой многоквартирный дом в Жуковском, частные постройки в Чехове и Павловском Посаде, а также фитнес-клуб и промышленное здание в Люберцах. На всех местах происшествий оперативно работали специалисты экстренных служб.

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