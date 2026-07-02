Еда спортсменов? Чем квашенная капуста полезна для здоровья

Спортсмены едят квашенную капусту для восстановления после тренировок

Квашеная капуста давно перестала быть просто традиционной зимней закуской. Сегодня этот продукт рекомендуют диетологи, а некоторые спортсмены включают его в рацион для поддержания пищеварения и восстановления после нагрузок. Эксперты отмечают: ферментированные продукты действительно могут приносить пользу организму, если употреблять их в умеренных количествах. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Помогает поддерживать здоровье кишечника

Главное достоинство квашеной капусты — наличие полезных бактерий, которые образуются в процессе естественного брожения.

Пробиотики помогают поддерживать разнообразие микрофлоры кишечника, а от ее состояния зависит не только пищеварение, но и работа иммунной системы.

Однако специалисты уточняют: максимальную пользу приносит именно натуральная квашеная капуста без пастеризации, поскольку высокая температура уничтожает часть полезных микроорганизмов.

Может ускорять восстановление после тренировок

Во время интенсивных физических нагрузок организм теряет не только воду, но и электролиты, в частности натрий.

Квашеная капуста содержит соль, поэтому некоторые спортсмены используют ее как дополнительный источник натрия после тренировок, особенно в жаркую погоду или при длительных нагрузках.

Кроме того, продукт богат витамином С и антиоксидантами, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом после физических упражнений.

Содержит мало калорий и много клетчатки

Квашеная капуста остается одним из самых низкокалорийных продуктов. При этом она содержит пищевые волокна, которые поддерживают чувство сытости и улучшают работу кишечника.

Именно поэтому ее часто рекомендуют людям, которые следят за весом или стараются увеличить количество овощей в рационе.

Укрепляет иммунитет

Около 70% клеток иммунной системы связаны с кишечником, поэтому состояние микрофлоры напрямую влияет на защитные функции организма.

Исследования показывают, что ферментированные продукты могут способствовать поддержанию иммунитета, хотя ученые продолжают изучать механизмы этого влияния.

Квашеная капуста также содержит витамин С, который участвует в работе иммунной системы и помогает организму противостоять инфекциям.

Богата витаминами и минералами

В квашенной капусте содержатся следующие витамины и минералы:

витамин С;

витамин К;

калий;

железо;

кальций;

магний;

антиоксидантные соединения.

Эти вещества необходимы для здоровья костей, сосудов, мышц и нормального обмена веществ.

Не всем подходит из-за высокого содержания соли

Несмотря на пользу, злоупотреблять квашеной капустой не стоит.

Продукт содержит большое количество натрия, поэтому людям с гипертонией, заболеваниями почек или склонностью к отекам следует контролировать его количество в рационе.

Кроме того, у некоторых людей ферментированные продукты могут вызывать вздутие живота и дискомфорт, особенно если организм не привык к большому количеству клетчатки.

Как правильно включить квашеную капусту в рацион

Диетологи советуют начинать с небольших порций — примерно двух-трех столовых ложек в день.

Квашеную капусту можно добавлять в салаты, подавать как гарнир к мясу и рыбе или использовать в качестве дополнения к основным блюдам.

Главное — выбирать продукты без избытка сахара, уксуса и искусственных добавок.

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