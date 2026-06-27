Витаминная заготовка: почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Как сохранить ценные микроэлементы с помощью холода.

Почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих?

Фото: 5-tv.ru

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Заморозка позволяет сохранить пользу ягод, овощей и фруктов

Лучший способ сохранить пользу ягод, овощей и фруктов — заморозить их. По данным Роскачества и Роспотребнадзора, правильно замороженные продукты сохраняют до 90% питательной ценности.

Как только ягоду или фрукт отрывают от питательного черенка, в ней запускаются процессы окисления и разрушения полезных микроэлементов. Например, витамин C в клубнике начинает распадаться уже через несколько часов.

При транспортировке и хранении плоды теряют львиную долю своих полезных компонентов. Заморозка позволяет этого избежать. Как свидетельствуют нутрициологические исследования, при криообработке сохраняются водорастворимые витамины, антиоксиданты, полифенолы, клетчатка и минералы. Регулярное употребление замороженных фруктов и ягод помогает укрепить кости, нормализовать работу сердца и уровень гемоглобина в крови.

Более того, в некоторых случаях заморозка и последующая разморозка даже делают природные лакомства полезнее — стенки клеток разрушаются от холода, и микроэлементы высвобождаются, становясь более доступными для усвоения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты стоит есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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