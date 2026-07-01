Дрон атаковал машину в Белгородской области: есть погибший и раненые

Дрон атаковал машину в Белгородской области

В поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области при помощи беспилотника Вооруженных сил Украины был нанесен удар по легковому автомобилю, в котором находились мирные жители. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Водитель скончался на месте от полученных травм, а троих пассажиров с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у двоих других — минно-взрывные травмы и множественные осколочные повреждения плеча, рук и ног. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

От удара машина загорелась, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Это не единственный инцидент за сутки — в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Яковлевском округах также зафиксировали удары беспилотников по гражданским автомобилям, спецтехнике и частным домам.

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