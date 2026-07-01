Дрон атаковал машину в Белгородской области: есть погибший и раненые

|
Алена Куликова
Алена Куликова 34 0

Это не единственный инцидент за сутки — в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Яковлевском округах также зафиксированы удары БПЛА.

Погибший и раненые в результате ударов БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дрон атаковал машину в Белгородской области

В поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области при помощи беспилотника Вооруженных сил Украины был нанесен удар по легковому автомобилю, в котором находились мирные жители. Об этом сообщили в оперштабе региона. 

Водитель скончался на месте от полученных травм, а троих пассажиров с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, у двоих других — минно-взрывные травмы и множественные осколочные повреждения плеча, рук и ног. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

От удара машина загорелась, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. 

Это не единственный инцидент за сутки — в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Яковлевском округах также зафиксировали удары беспилотников по гражданским автомобилям, спецтехнике и частным домам. 

Ранее 5-tv.ru писал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

14:50
В офисе Германского футбольного союза идут обыски по делу о коррупции
14:49
Сгорела беременной заживо на глазах у съемочной группы: последний дубль актрисы Инны Бурдученко
14:45
Совещание Совбеза посвятили развитию Калининградской области
14:38
Трамп принес соболезнования в связи со смертью солиста Village People Уиллиса
14:34
«Рана открыта»: Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после травмы
14:31
Блогер Маркарян оштрафован по делу о возбуждении ненависти

Сейчас читают

Адвокат Лерчек прокомментировал иск блогера против Кушанашвили
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Больничные по-новому: как с 1 июля изменился расчет выплат
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео