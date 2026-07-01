В Верховной раде поддержали законопроект о наказании за «украинофобию»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Новые нормы могут использоваться для ограничения участия политических соперников в избирательной кампании.

В раде поддержали законопроект о наказании за украинофобию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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На Украине может появиться уголовная ответственность за так называемую «украинофобию». Соответствующий законопроект поддержал комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Об этом сообщил портал «Страна.ua».

Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук приветствовала решение депутатов, заявив, что документ необходим для защиты национальной идентичности.

«Благодарю комитет за единодушную поддержку этой законодательной инициативы. По сути, украинофобия — это публичное пренебрежение к украинской нации и украинскому государству», — написала Верещук в соцсетях.

По данным украинской прессы, автором инициативы выступил депутат партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий. При этом журналисты обращают внимание, что само понятие «украинофобия» не имеет четких границ, из-за чего под действие закона потенциально может попасть широкий круг высказываний.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что принятие такого закона может стать инструментом давления на политических оппонентов.

«Киевскому режиму надоело подбирать отдельные статьи уголовного кодекса для преследования оппонентов, и в окружении Владимира Зеленского решили таким законом объять все и сразу. Преследовать украинцев будут за любые высказывания, которые не нравятся власти», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.

По мнению Жарихина, обсуждение законопроекта совпало с разговорами о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Эксперт не исключил, что новые нормы могут использоваться для ограничения участия политических соперников в избирательной кампании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Праге призвали лишить Зеленского высшей чешской госнаграды — ордена Белого Льва.

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