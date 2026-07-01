Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 56 0

Хинштейн призвал жителей не трогать подозрительные предметы на фоне ночной атаки.

В Рыльске погиб взрывотехник Росгвардии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Курская область

Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Рыльске

Взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб в Рыльске Курской области при попытке обезвредить фрагмент украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье», — написал Хинштейн в своем канале на платформе МАКС.

Он добавил, что в ходе инцидента также получил ранение сотрудник полиции. По словам губернатора, оперативная обстановка в регионе остается крайне напряженной, противник продолжает попытки нанести урон гражданской инфраструктуре.

В связи с этим глава региона обратился к населению с экстренным предупреждением.

«Я призываю всех жителей быть крайне осмотрительными. Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности!» — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что все жители Курской области, незаконно удерживавшиеся на территории Украины, вернулись домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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