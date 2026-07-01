Тело мужчины нашли в Москве-реке в районе Кунцево
Его заметил гражданин, который проплывал мимо на сапе.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве-реке в районе Кунцево обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным собеседника, погибшего нашли в районе 2-й Мякининской улицы. На мужчине были надеты только брюки и носки.
Источник также уточнил, что погибшего заметил мужчина, который проплывал мимо на сапе. После этого о находке сообщили экстренным службам.
Специалисты устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве женщины на востоке Москвы. По данным прокуратуры, мужчина 1970 года рождения во время ссоры в квартире дома на улице Знаменской нанес ножевые ранения своей сестре 1968 года рождения, после чего расчленил ее тело.
Правоохранители начали поиски женщины после того, как она пропала без вести и не вышла на работу. В квартире силовики обнаружили пакеты с частями тела. Подозреваемого задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?