Тело мужчины нашли в Москве-реке в районе Кунцево

В Москве-реке в районе Кунцево обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, погибшего нашли в районе 2-й Мякининской улицы. На мужчине были надеты только брюки и носки.

Источник также уточнил, что погибшего заметил мужчина, который проплывал мимо на сапе. После этого о находке сообщили экстренным службам.

Специалисты устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве женщины на востоке Москвы. По данным прокуратуры, мужчина 1970 года рождения во время ссоры в квартире дома на улице Знаменской нанес ножевые ранения своей сестре 1968 года рождения, после чего расчленил ее тело.

Правоохранители начали поиски женщины после того, как она пропала без вести и не вышла на работу. В квартире силовики обнаружили пакеты с частями тела. Подозреваемого задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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