Не реагировала: подросток выжила после похищения «убийцей королев красоты»

People: подросток выжила после похищения «убийцей королев красоты»

Американка Тина Рисико спустя десятилетия впервые подробно рассказала о том, как ей удалось выжить после похищения серийным убийцей Кристофером Уайлдером, которого СМИ называли «убийцей королев красоты». На момент инцидента девушке было всего 16 лет. Своей историей Рисико поделилась в рамках документального проекта People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer.

Кто такой «убийца королев красоты»

Кристофер Уайлдер считается одним из самых известных серийных убийц 1980-х годов в США. Весной 1984 года он устроил настоящую охоту на молодых девушек, путешествуя по стране и выдавая себя за фотографа и представителя модельного бизнеса.

Многим жертвам он обещал участие в фотосессиях или карьеру модели. Именно поэтому журналисты прозвали его «убийцей королев красоты».

За 47 дней преступник похитил и убил несколько молодых женщин, а его поисками занимались правоохранительные органы по всей стране.

Как Тина оказалась в руках маньяка

В марте 1984 года 16-летняя Тина Рисико была похищена Уайлдером в Калифорнии.

Вместо того чтобы сразу убить девушку, преступник оставил ее рядом с собой и продолжил перемещаться по стране, скрываясь от полиции. В общей сложности подросток провела с убийцей девять дней.

Позже сама Рисико признавалась, что все это время жила в постоянном страхе и понимала, что в любой момент может стать очередной жертвой.

Испытание электрическим током

Одним из самых страшных воспоминаний для женщины стали пытки электричеством.

По словам Рисико, Уайлдер использовал электрошокер и внимательно наблюдал за ее реакцией. Девушка быстро поняла, что преступнику важен не только физический контроль, но и эмоциональная власть над жертвой.

Она решила не показывать страха и не давать ему того удовлетворения, которого он добивался.

«Он хотел увидеть мою реакцию, но я не собиралась давать ему то, чего он хотел», — вспоминает женщина.

Позже специалисты предположили, что именно такое поведение могло нарушить психологический сценарий, который выстраивал серийный убийца.

Почему отказ подчиняться мог спасти ей жизнь

Психиатр Роланд Саммит, принимавший участие в документальном проекте, считает, что отсутствие ожидаемой реакции лишило Уайлдера ощущения полного контроля над ситуацией.

По его словам, многие серийные убийцы получают удовлетворение не только от насилия, но и от эмоционального подчинения жертвы. Когда человек отказывается играть по навязанным правилам, привычная модель поведения преступника может разрушиться.

Впрочем, эксперты подчеркивают: универсального способа выживания при похищении не существует, а действия жертв никогда нельзя оценивать с позиции того, что они «должны были сделать».

Девять дней рядом с одним из самых опасных преступников США

Все время, пока Тина находилась рядом с Уайлдером, он продолжал скрываться от полиции и совершать новые преступления.

Девушка была вынуждена сопровождать его во время переездов и жить в полной неизвестности относительно собственного будущего.

Позже она признавалась, что старалась сохранять внутреннее спокойствие и использовать любую возможность, чтобы остаться в живых.

В итоге ей удалось пережить этот кошмар и вернуться домой.

Чем закончилась история Уайлдера

Кристофер Уайлдер погиб в апреле 1984 года во время столкновения с полицией в штате Нью-Гэмпшир.

Правоохранители пытались задержать преступника, однако тот оказал сопротивление и был застрелен.

Его дело стало одним из самых громких в американской криминальной истории 1980-х годов, а методы, которыми он заманивал жертв, до сих пор изучаются специалистами по криминальной психологии.

Почему Тина решила рассказать об этом сейчас

Спустя более 40 лет после трагедии Рисико впервые подробно рассказала о пережитом опыте широкой аудитории.

По словам женщины, она надеется, что ее история поможет другим людям, пережившим насилие, понять, что даже после самых страшных событий можно продолжать жить дальше.

Кроме того, участие в документальном проекте стало для нее возможностью почтить память девушек, которым повезло меньше.

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