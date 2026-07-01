Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 2295

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Последствия природной катастрофы продолжают усугубляться.

Сколько людей погибли в результате землетрясений в Венесуэле

Фото: Reuters/Marian Carrasquero

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Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Обновленные данные на брифинге озвучил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Трансляцию его выступления вел телеканал VTV.

«На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых», — сказал Родригес.

Без жилья после стихийного бедствия остались 12 841 человек. В общей сложности последствия катастрофы — от физических и психологических травм до полной или частичной утраты жилья — затронули 26 403 жителей страны.

Власти ускорили размещение людей во временных лагерях, развернутых в Каракасе и штате Ла-Гуайра. Там для пострадавших оборудуют спальные места, душевые, организуют питание, обеспечивают питьевой водой, медицинской помощью и психологической поддержкой.

Разрушительное землетрясение произошло в ночь на 25 июня. Тогда в стране были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. После основных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 430 афтершоков, что серьезно осложнило поисково-спасательные работы и повысило риск новых обрушений. По оценкам специалистов, это землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года. Стихия уничтожила сотни жилых домов, повредила больницы, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россияне, раненые при разрушительном землетрясении в Венесуэле, постепенно восстанавливаются и чувствуют себя лучше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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