Экономия времени и нервов: чем модульный дом лучше каркасного

Модульные дома позволяют заселиться уже через месяц после покупки

Модульные дома сегодня способны конкурировать с классическими технологиями строительства не только по цене, но и по качеству. Об этом 5-tv.ru рассказал основатель мебельной компании Максим Пегасов.

По словам эксперта, одним из главных преимуществ такого жилья является высокая степень готовности. Владельцу не приходится заниматься ремонтом, искать подрядчиков, прокладывать инженерные коммуникации или самостоятельно продумывать планировку — все эти работы выполняются еще на этапе производства.

«Когда модульный дом ставишь, то тебе не нужно делать ремонт, не нужно договариваться с подрядчиками, думать о том, как организовать планировку», — отметил Пегасов.

Пегасов отметил, что современные технологии позволяют сделать модульные дома теплыми и надежными, поэтому по своим характеристикам они не уступают кирпичным или построенным из газоблоков зданиям. Особое внимание эксперт обратил на конструктивные особенности домов с металлическим каркасом. По его словам, такая технология позволяет избежать просадки конструкции.

«У нас не будет проседания, не будут двери зависать. На каркасном доме из-за зимы, лета стены могут спускаться, двери можно закусывать. У нас это исключено», — сказал он.

Еще одним важным преимуществом он назвал скорость строительства. В отличие от каркасных домов, которые собираются непосредственно на участке, модульные изготавливаются на производстве. Это позволяет сократить стоимость работ, выполнять внутреннюю отделку заранее и значительно ускорить заселение.

По словам Пегасова, покупатели могут переехать в новый дом уже примерно через месяц после приобретения, тогда как строительство кирпичного или обычного каркасного дома вместе с отделкой зачастую занимает от полугода до года.

«С модульным домом можно через месяц уже заехать и жить в этом доме, наслаждаться, отдыхать. Тем самым вы экономите время, деньги, нервы», — подчеркнул эксперт.

Эксперт также отметил, что заводское производство делает модульные дома более доступными по цене. По его словам, при одинаковом бюджете покупатель может получить жилье с уже готовой отделкой и более высоким уровнем оснащения, тогда как в случае с традиционным строительством значительная часть средств уйдет на последующий ремонт. Он добавил, что средняя стоимость модульных домов в России сегодня составляет от 50 до 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Собственники жилых помещений смогут следить за качеством оказываемых услуг и видеть, за что управляющая компания берет с них ежемесячную плату.

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