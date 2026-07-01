​Сборная РФ по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии

Российские батутисты отказались от этапа Кубка мира из-за запрета флага

Сборная России по прыжкам на батуте не выступит на четвертом этапе Кубка мира, который пройдет 4–5 июля в португальской Коимбре. Об этом сообщили на сайте Федерации гимнастики России.

Причиной стало решение местных властей, отказавшихся выполнять постановление международной федерации, разрешающее российским спортсменам выступать с национальной символикой.

Как сообщил главный тренер сборной Алексей Рыжков, команда готовилась к турниру, однако организаторы уведомили российскую сторону, что не смогут обеспечить участие спортсменов с флагом и гимном России. Выступить предложили только в нейтральном статусе. По словам тренера, именно поэтому было принято решение отказаться от участия в соревнованиях.

«Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение World Gymnastics не исполняется, поэтому сборная отказалась от участия в турнире», — сообщил Рыжков.

Еще 17 мая 2026 года исполком World Gymnastics отменил все ограничения в отношении российских спортсменов, вернув им право выступать под государственным флагом и гимном. После этого российские гимнасты уже принимали участие в международных стартах с национальной символикой.

Решение федерации было исполнено на этапах Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии, турнирах по художественной гимнастике в Китае, соревнованиях по спортивной акробатике и аэробике в Азербайджане, а также на Кубке Тбилиси в Грузии.

В Федерации гимнастики России подчеркнули, что ситуация в Португалии демонстрирует игнорирование решений международной федерации национальными властями. Ранее по аналогичной причине российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова.

В федерации также напомнили, что позиция отдельных европейских структур, допускающих участие российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе, противоречит решениям World Gymnastics, ее уставу и принципам Олимпийской хартии. Организация намерена добиваться безусловного исполнения решений международной федерации всеми предусмотренными международными правовыми механизмами.

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