В Петербурге врача задержали за совращение девочки во время приема

В Санкт-Петербурге 49-летнего врача арестовали по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней пациентки. Об этом сообщил портал 78.ru.

В период с декабря 2023 года по август 2024 года подозреваемый, пользуясь своим профессиональным статусом, неоднократно совершал противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней пациентки. При этом, как отмечается, ему было достоверно известно, что девочка не достигла 14-летнего возраста.

Возраст потерпевшей не называется. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сам он задержан и заключен под стражу.

У мужчины двое сыновей: старшему исполнилось 22 года, младшему — 4. Отец врача, оказавшегося под следствием, являлся известным специалистом в области детской ортопедии в РСФСР, имел ученую степень доктора медицинских наук, звание профессора, а также служил капитаном медицинской службы.

Ранее 57-летнего католического священника Энтони Одионга приговорили к 99 годам тюрьмы по делу о сексуализированном насилии. Такое решение вынес суд присяжных в городе Уэйко американского штата Техас.

По данным дела, Одионг пользовался религиозным статусом и влиянием, чтобы давить на женщин, оказавшихся в уязвимом положении. Следствие установило, что он не только нарушил обет целомудрия, но и использовал доверие прихожанок в своих целях.

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