Блогер Маркарян оштрафован по делу о возбуждении ненависти

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Алена Куликова
Алена Куликова 18 0

Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза установила, что в видеоролике прозвучали высказывания с презрением в адрес русских.

Блогер заплатит штраф за видео с презрением к русским

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Хорошевский районный суд Москвы вынес решение по делу блогера Арсена Маркаряна. Его признали виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ — за возбуждение ненависти либо вражды. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.

Поводом для разбирательства стала публикация в Telegram-канале, который администрирует Маркарян. В декабре 2025 года он выложил видеоролик, где, как установила комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, прозвучали высказывания с пренебрежением и презрением в адрес русских. Именно это заключение стало ключевым доказательством в деле.

В суде защита пыталась оспорить обвинение. Адвокат настаивал: в действиях блогера нет состава правонарушения, а кроме того, срок давности привлечения к ответственности уже истек. Однако судья проверил эти доводы и отклонил их как необоснованные. Сроки, по мнению суда, не нарушены, а сам факт нарушения подтвержден материалами дела.

В итоге суд счел вину Маркаряна доказанной и назначил наказание в виде административного штрафа. Постановление уже вступило в силу. 

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Александра Митрошина показала содержимое сумки, собранной на случай, если бы после суда ее отправили в следственный изолятор. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Блогер Маркарян оштрафован по делу о возбуждении ненависти

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