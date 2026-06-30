«Сигареты — типа валюта»: Митрошина показала собранную в СИЗО сумку

|
Алена Куликова
Алена Куликова 44 0

Блогер рассказала, что нельзя брать с собой в следственный изолятор.

Что Митрошина собиралась взять в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Александра Митрошина показала собранную в СИЗО сумку

Блогер Александра Митрошина продемонстрировала содержимое сумки, собранной на случай, если бы после суда ее отправили в следственный изолятор. Видео девушка выложила в своем профиле в социальной сети.

По словам Митрошиной, при сборе она учитывала действующие требования. Все средства личной гигиены они с мужем перелили в прозрачные емкости, а остальные вещи разложили по прозрачным пакетам, чтобы их содержимое можно было легко проверить. 

Среди вещей, которые блогер приготовила для СИЗО, были тапочки, футболки, спортивные брюки, бритвенные принадлежности, прокладки и туалетная бумага без картонной втулки. Самым необычным предметом она назвала сигареты.

«Самый неожиданный дроп — сигареты. Сигареты это типа валюты в СИЗО. То есть я не курю, но все равно всем в СИЗО рекомендуют брать сигареты, чтобы их можно было там на что-то поменять», — объяснила блогер.

Ранее 5-tv.ru Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве блогера Александры Митрошиной, дав ей время на погашение долгов перед налоговыми органами и урегулирование спорных моментов.

Приговор по делу о легализации денежных средств был вынесен 18 июня: Митрошиной назначили три года условно, штраф 900 тысяч рублей, а ее имущество на сумму около 115 миллионов рублей обращено в доход государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

12:09
Армия России освободила Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области
12:06
В России начали тестировать мебель из космических материалов
12:05
Бастрыкин и Лавров посетили церемонию прощания с Ивановым
11:46
Сбои в мессенджерах делают людей уязвимее для мошенников
11:26
«Сигареты — типа валюта»: Митрошина показала собранную в СИЗО сумку
11:21
Международный союз конькобежцев допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео