Блогер Александра Митрошина показала собранную в СИЗО сумку

Блогер Александра Митрошина продемонстрировала содержимое сумки, собранной на случай, если бы после суда ее отправили в следственный изолятор. Видео девушка выложила в своем профиле в социальной сети.

По словам Митрошиной, при сборе она учитывала действующие требования. Все средства личной гигиены они с мужем перелили в прозрачные емкости, а остальные вещи разложили по прозрачным пакетам, чтобы их содержимое можно было легко проверить.

Среди вещей, которые блогер приготовила для СИЗО, были тапочки, футболки, спортивные брюки, бритвенные принадлежности, прокладки и туалетная бумага без картонной втулки. Самым необычным предметом она назвала сигареты.

«Самый неожиданный дроп — сигареты. Сигареты это типа валюты в СИЗО. То есть я не курю, но все равно всем в СИЗО рекомендуют брать сигареты, чтобы их можно было там на что-то поменять», — объяснила блогер.

Ранее 5-tv.ru Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве блогера Александры Митрошиной, дав ей время на погашение долгов перед налоговыми органами и урегулирование спорных моментов.

Приговор по делу о легализации денежных средств был вынесен 18 июня: Митрошиной назначили три года условно, штраф 900 тысяч рублей, а ее имущество на сумму около 115 миллионов рублей обращено в доход государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.