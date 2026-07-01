Тело нашли в районе поисков актера из сериала «Бригада» Александра Высоковского

Тело, предположительно, актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер», обнаружили после его исчезновения на реке Оке в районе Пущино Московской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Александр Высоковский 30 июня вместе с сыном приехал на Пущинскую косу — намывной участок берега на Оке, популярный среди рыбаков. В какой-то момент актер отошел вперед и исчез из поля зрения. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего родственники обратились за помощью к спасателям и волонтерам.

Как ранее рассказывала KP.RU супруга артиста, местность в районе косы считается опасной. С одной стороны проходит сильное течение Оки, с другой находится более спокойная вода, однако неподалеку расположены перекаты с резким увеличением глубины и заиленным дном. На таких участках человек может неожиданно оказаться на глубине даже при движении по мелководью.

К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, полиции, водолазов, специалистов с эхолотами, а также добровольцев поисково-спасательного отряда.

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