«Проклятье выходных»: москвичей предупредили о резком похолодании после жары

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Синоптик Тишковец пообещал обильные осадки.

Москву накроют облака Фантоцци

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Москву ждет погодный удар под занавес знойной недели, когда на смену 30-градусному пеклу придут ливни и «облака Фантоцци». Об этом в беседе с aif.ru сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«4 и 5 июля в Москве сработает „проклятье выходных“ — будет довольно дождливо и относительно прохладно. За двое суток на мегаполис прольется до 23-28 литров воды на метр квадратный земли, что составляет до 1/3 месячной нормы. Вечерняя температура +14…+17, дневная до +19…+22», — предупредил метеоролог.

Он пояснил, что подобное явление в обиходе часто называют «облаками Фантоцци». Итальянское выражение, ставшее нарицательным, по сути является синонимом русского «как назло» или «по закону подлости». После изнурительного зноя, который держался в столице всю рабочую неделю, горожан настигнет классическая климатическая ирония.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пережить жару и не расплавиться на ходу, ведь организм в такое время обезвожен. Основная рекомендация — пить больше жидкости и носить головные уборы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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