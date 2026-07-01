Не спешите с лопатой: как правильно подкапывать молодой картофель

Агроном Ганичкина: молодой картофель размером с грецкий орех лучше не собирать

Молодой картофель обычно начинают подкапывать в конце июня — начале июля, в тот момент, когда на кустах появляются первые клубни. Однако делать это нужно аккуратно, для того чтобы не повредить растение и не собрать чересчур мелкий, зеленый или твердый картофель. Подробнее про это в беседе с URA.RU рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

Когда лучше подкапывать картофель

По словам специалиста, главный ориентир для первой подкопки — это, безусловно, начало цветения. Проверять куст можно после появления первого цветка. При этом Ганичкина посоветовала не собирать клубни размером с грецкий орех, так как в таком картофеле мало крахмала, он водянистый, и у него отсутствует выраженный вкус.

Размер клубней можно проверить, аккуратно подкапав куст с разных сторон. На краю грядки картофель часто бывает крупнее, потому что туда попадает больше солнечного света, чем в середину посадок.

Правильный порядок подкопки картофеля

Подкапывать картофель лучше только во влажной земле. Если дождей не было и почва пересохла, ее стоит слегка увлажнить из лейки. Поливать из шланга не стоит, поскольку этим можно переувлажнить грядку.

Для начала специалист посоветовала сделать пробную подкопку на одном или двух кустах. В случае, если клубни оказались слишком мелкими, лучше подождать еще пять-семь дней и проверить посадки снова.

Подкапывать картофель нужно небольшой лопаткой. Крупным садовым инструментом легко повредить все гнездо. Если после подкопки выяснилось, что клубни еще мелкие, их можно засыпать землей обратно, но только при условии, что корни остались целыми. В этом случае растение продолжит развиваться.

После подкопки место обязательно нужно прикрыть землей, чтобы не оставлять пустот. Это поможет сохранить структуру почвы и снизит риск загнивания корней. Затем куст следует умеренно полить.

Помимо этого, Ганичкина не рекомендовала вынимать из одного гнезда больше двух-трех клубней. В противном случае куст потеряет часть питательных веществ, необходимых для дальнейшего роста. Из-за этого растение может ослабнуть, а оставшиеся клубни не успеют набрать нужный размер.

Сколько раз подкапывать картофель

Подкапывать картофель важно регулярно с начала цветения и до основной уборки урожая. Для этого надо аккуратно подкапывать куст сбоку, брать несколько самых крупных клубней, а через пару недель снова проверять посадки. Такой способ позволит несколько раз за сезон собирать молодую картошку без истощения растения.

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