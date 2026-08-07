Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас

Daily Mail: для получения богатого урожаю капусту нужно сажать уже сейчас

Для получения свежих овощей следующей весной необходимо приступить к посеву озимой капусты уже в августе. Об этом сообщило издание The Guardian.

Согласно рекомендациям эксперта Клэр Ратинон, семена следует высеивать в специальные модульные лотки с качественным компостом, так как летние условия способствуют их стремительному развитию.

После этого растения перемещают в открытый грунт, где они будут зимовать до наступления весны.

«Они съедобны с самого начала, поэтому вы могли бы выращивать капусту как микрозелень, если бы вас это интересовало», — отметил автор.

Важно учитывать, что полный цикл созревания культуры занимает около полугода, а для защиты от вредителей, таких как бабочки и голуби, необходимо использовать мелкоячеистую сетку и соблюдать дистанцию между саженцами в 30-40 сантиметров.

Помимо весенних сортов, садоводы могут культивировать этот овощ практически круглый год. Летние виды высевают в конце зимы, а более крупные осенние и зимостойкие сорта — в середине весны.

Зимняя капуста отличается особой выносливостью, позволяющей ей переносить суровые морозы и оставаться на грядках до момента, когда другие овощи уже недоступны.

Клэр Ратинон подчеркивает, что капуста требует значительного пространства и питательной, хорошо дренированной почвы на солнечном участке. Если планы садовода изменятся, урожай можно собрать на любой стадии роста и употребить в пищу как молодую зелень.

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