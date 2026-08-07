В Подмосковье впервые с помощью ИИ выписали штраф за борщевик на участке

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 57 0

Параллельно в области продолжается плановая обработка территорий от сорняка.

В Подмосковье выписали штраф с помощью ИИ за борщевик

Фото: © РИА Новости/Игорь Подгорный

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В Московской области впервые оштрафовали собственника земельного участка за растущий на территории борщевик Сосновского. Нарушение выявили с помощью беспилотной авиации и анализа снимков при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Отмечается, что владелец участка в Рузском округе получил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Министр сельского хозяйства Виталий Мосин отметил, что около 70% жалоб жителей касаются именно частных земель, поэтому цифровизация контроля станет основной для внедрения системы во всем регионе.

Параллельно в области продолжается плановая обработка территорий от сорняка. Первый этап завершен на площади 23,5 тысячи гектаров, второй охватил более 18,3 тысячи гектаров и продлится до конца августа.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, существует отдельная категория растений, за выращивание которых грозит ответственность. Кроме того, если сорняками заросло более половины участка, землю могут признать неиспользуемой по назначению, а это грозит изъятием.

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