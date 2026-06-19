Новый тренд лета 2026 на книжный отпуск: зачем люди специально едут в тихие места

В туристической индустрии появился тренд на книжный отпуск

Лето 2026 года в туристической индустрии ознаменовалось появлением нового неформального тренда — book-cation (книжный отпуск). Подробнее — в материале 5-tv.ru.

В отличие от классического отдыха, где расписание заполнено поездками и мероприятиями, book-cation предполагает минимальную активность и максимальное погружение в спокойную атмосферу. Главная цель — наконец завершить чтение книг, на которые в повседневной жизни не хватает времени и концентрации.

Почему появился такой тренд

По данным наблюдений тревел-индустрии, интерес к «тихому отдыху» растет на фоне общего переутомления и цифровой перегрузки. Многие путешественники отмечают, что даже в отпуске продолжают испытывать информационный шум — соцсети, работа и постоянные уведомления.

Book-cation стал ответом на этот запрос. Люди сознательно выбирают отдых без насыщенной программы, чтобы восстановить внимание и снизить уровень стресса.

Как выглядит book-cation

Чаще всего такой формат отдыха включает:

поездки в уединЕнные места — небольшие города, загородные отели, горные домики

ограничение цифрового контакта или полный digital detox

заранее составленный список книг

отсутствие плотного расписания.

Основной принцип — минимизация внешних раздражителей.

Кому подходит такой отдых

Эксперты отмечают, что book-cation особенно популярен среди:

офисных сотрудников с высоким уровнем нагрузки

студентов и специалистов, работающих с информацией

людей, практикующих цифровой детокс.

При этом формат не требует специальных условий и может быть адаптирован под любой бюджет.

Отдых, который становится привычкой

Туроператоры отмечают, что элементы book-cation все чаще включают в стандартные программы путешествий: зоны для чтения, тихие лаунж-пространства и отели без развлекательной анимации.

Новый тренд постепенно превращается не просто в моду, а в отдельный формат осознанного отдыха.

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