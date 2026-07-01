«Едва выживает»: ООН оказалась на грани финансового истощения

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

В организации признали, что дальнейшая работа напрямую зависит от своевременных взносов государств-членов.

Запасов денег у ООН хватит лишь до конца августа

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Раманатан: ООН хватит текущих запасов денег лишь до конца августа

Организация Объединенных Наций (ООН) может столкнуться с острой нехваткой финансирования уже в ближайшие месяцы. Если государства-участники не перечислят обязательные взносы, средств на полноценную работу после августа практически не останется. Об этом сообщил помощник генерального секретаря ООН по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

«У нас не останется денежных средств после августа, сентября. Деньги кончатся», — заявил он.

По словам Раманатана, организация рассчитывает на поступление взносов от стран-участниц, поскольку именно они позволят сохранить деятельность ООН после сентября. При этом чиновник предупредил, что даже при поступлении части средств организация рискует завершить год в условиях жесткой экономии.

«Есть вероятность закончить год без денег, то есть едва выживая на сокращенном бюджете», — отметил Раманатан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ООН может столкнуться с невозможностью в полном объеме реализовать утвержденную бюджетную программу на 2026 год, если ее финансовое положение не улучшится. ООН оказалась под двойным финансовым давлением. С одной стороны, ряд стран не выполняет обязательства по взносам, а с другой — организация обязана возвращать средства, которые фактически не поступали на ее счета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

19:30
От кофе до говядины: еда становится самым большим бременем для окружающей среды
19:15
Утреннее солнце не спасает: ученые развеяли миф о безопасном загаре
19:11
Прокуратура ФРГ предъявила обвинения украинцу в подрыве «Северных потоков»
19:03
Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в турецкой провинции Трабзон
19:00
Думали опухоль мозга: у мужчины обнаружили личинки свиного цепня в голове
18:57
СК возбудил уголовное дело по факту гибели актера Александра Высоковского

Сейчас читают

Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
От скромной невесты до «платья мести»: как менялся стиль принцессы Дианы

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео