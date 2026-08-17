Самбо планируют включить в официальную программу военных спортивных игр

Российские спортсмены продолжают бороться за медали в самых разных дисциплинах. В прямом смысле. Впервые на одном татами за золото международного турнира по самбо сошлись военнослужащие из почти двух десятков стран. Причем организаторы рассматривают эти соревнования как первый шаг к включению боевого искусства в официальную программу военных спортивных игр. Как это было, рассказал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

19 флагов различных государств, в том числе России: это первый международный турнир по самбо среди военнослужащих. Финальные схватки начинают девушки. В красном — Софья Солуянова, чемпионка мира, входит в состав ЦСКА. Финальная встреча — со спортсменкой из Казахстана. Девушки идут на равных. Попытки бросков с обеих сторон не приносят результата, с трибуны летят подсказки от тренеров. Считанные секунды до конца: финальная атака и соперница из Казахстана на лопатках. Победить удается с небольшим отрывом. Но и этого достаточно для золотой медали.

«Я очень переволновалась, наверное, поэтому была чуть-чуть сумбурная борьба. В целом, я очень рада, что поучаствовала на этом турнире», — говорит спортсменка Софья Солуянова.

Самбо как спорт уже признан в международном олимпийском комитете. Но это гражданская сфера. Теперь — новый уровень. Этот турнир важен не только для наших спортсменов, но и для самбо как для вида спорта. Ведь это первая ступень перед включением самбо в перечень военных спортивных игр. Для этого за проведением следят представители международного совета военного спорта, и они уже готовы сказать, что впечатлены этим видом единоборств.

«В CISM представлено множество единоборств и боевых видов спорта. На протяжении уже почти 70 лет в программе есть борьба, самбо, тхэквондо, бокс и другие дисциплины. Но я никогда раньше не видел самбо таким. Я знал, что такое самбо, но никогда не видел, насколько красивым может быть этот вид спорта», — говорит официальный представитель штаб-квартиры Международного совета военного спорта Реза Багери.

А вот представители Мьянмы приглашены как зрители. Уже думают о том, чтобы включить самбо в перечень обязательных видов спорта для военных.

«Отлично. Очень благодарен организаторам турнира, потому что очень высокий уровень соревнований. И все прекрасно приготовили для турнира. Я считаю, что самбо — с двумя направлениями: джиу-джитсу и дзюдо. И прекрасный способ самообороны», — рассказал начальник школы спорта и боевых искусств МО Мьянмы Хейн Хтет.

Главная схватка вечера — в категории до 88 килограммов среди мужчин. Снова Россия и Казахстан. Сергей Кирюхин — в синем. Выбрал тактику измора. Не дает сопернику провести ни одной атаки. Спортсмен из Казахстана моложе и чуть менее опытный. Сергей ловит его на ошибке. Еще одна неудачная атака спортсмена из Казахстана и вот счет 8 — 0. Победа Российского спортсмена. Оказалось, что Сергей не просто так изматывал соперника.

«Не так гладко все прошло, потому что было с травмой. Со сломанным ребром, но вроде все прошло нормально», — сказал Сергей Кирюхин.

Получается, как у Александра Карелина в 1993ь году. Сломанные ребра не стали преградой перед золотой медалью. Кстати, их у наших военных шесть по итогам соревнований. На пьедесталах Россия и Казахстан стоят рядом.

«Мы сегодня имеем честь на этом международном турнире представлять республику Казахстан. Для нас это очень важное и знаковое событие, потому что не только мы дружественные союзнические братские государства, но и для нас это огромный опыт», — сообщил первый заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан Руслан Жаксылыков.

Федерации самбо нужно провести еще два подобных турнира, чтобы оказаться в официальном перечне международного совета военного спорта. На это планы уже есть, но точные даты пока держат в секрете.

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