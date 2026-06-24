В кафе под Волгоградом 35 человек отравились суши

В Камышине Волгоградской области до 35 выросло число жителей, которые обратились за медицинской помощью после употребления роллов, суши и салатов из местного кафе. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, у 23 человек уже подтвердился диагноз — сальмонеллез. Всего за помощью к врачам после употребления продукции кафе обратились 35 человек на данный момент.

В больнице также продолжают лечение восемь пострадавших. Как уточнили в правоохранительных органах, пациентов в тяжелом состоянии в их числе нет.

До этого прокуратура Волгоградской области сообщала о возбуждении уголовного дела после госпитализации людей, которые ели суши и роллы из местного кафе. Дело расследуют по статье Уголовного кодекса России, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Волгоградский областной суд 17 июня принял решение приостановить работу кафе «ЕвроАзия» на 60 суток.

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