Холодный прием: королевская семья собралась в Эдинбурге перед визитом принца Гарри

Карл III собрал близких родственников на ужин в Шотландии

В Эдинбурге состоялся неформальный ужин с участием короля Карла III и старших членов королевской семьи. Мероприятие прошло во дворце Холирудхаус — официальной резиденции монарха в Шотландии, сообщили Daily Mail.

Встречу организовали перед приездом в Великобританию принца Гарри, герцога Сассекского. Он вместе со своей супругой Меган Маркл и детьми планирует посетить родину в конце этой недели. Визит Гарри уже вызвал неоднозначную реакцию в британской прессе и, по данным инсайдеров, не предполагает теплого приема со стороны ближайших родственников.

За ужином в Шотландии присутствовал принц Уильям. Днем ранее он посетил Абердин, где принял участие в мероприятиях своей инициативы по борьбе с бездомностью Homewards. После этого наследник престола прибыл в Эдинбург и остановился на ночь во дворце. Также компанию монарху составили принцесса Анна и принц Эдуард. Они присоединились к королю и королеве Камилле во время дневного приема для местных официальных лиц и общественных деятелей, который проходил на территории дворца.

Сама встреча была организована задолго до объявления дат визита Гарри, и совпадение по времени, как утверждает источник, является случайным.

Король и королева находятся в Шотландии, где проходит ежегодная Королевская неделя — серия официальных мероприятий монаршей семьи. На следующий день гости ужина приняли участие в церемонии ордена Чертополоха — древнейшего рыцарского ордена Шотландии.

Ранее принца Гарри раскритиковали за то, что его визит на могилу принцессы Дианы может сопровождаться фото- и видеосъемкой.

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