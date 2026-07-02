Логистический центр ВСУ, АЗС и газохранилище: раскрыты цели ударов России по военным объектам на Украине
Наши войска поразили объекты противника в Николаевской области.
Фото, видео: Reuters/Gleb Garanich; 5-tv.ru
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Армия России уничтожила логистический центр ВСУ в Николаевской области
Армия России уничтожила логистический центр, АЗС и военный локомотив Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«ВС РФ поразили „Геранями“ в Николаевской области используемую в интересах ВСУ АЗС и логистический центр для доставки и хранения БПЛА», — заявили в ведомстве.
Также нанесен удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по связанному с украинскими боевиками железнодорожному локомотиву в Кировоградской области. Кроме того, российские войска поразили хранилище газа в районе Запорожья, использовавшееся в интересах ВСУ. После точного удара цель загорелась, уничтожено до 25 емкостей с газом.
Ранее Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики в Киеве. Массированный удар был нанесен в ответ на террористические атаки вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре нашей страны.
Также были уничтожены аэродромы ВСУ в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, добавили в оборонном ведомстве.
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