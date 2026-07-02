Около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным методом защиты от клещевого вирусного энцефалита.

Клещи укусили более 337 тысяч россиян с начала сезона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Роспотребнадзор: около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Около 337 тысяч россиян обратились к врачам с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, 3,3 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.

Кроме вакцинации, отметили представители Роспотребнадзора, для профилактики укусов клещей по всей стране проводятся акарицидные обработки — уничтожение иксодовых клещей, их яиц и личинок с использованием специальных химических препаратов. К данному моменту обработаны более 189,5 тысячи гектаров — это 96,2% от запланированного объема.

«Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

Опасные кровососы подкрадываются незаметно, в большинстве случаев человек не ощущает ни прикосновения лапок, ни самого укуса. Клещи ищут участки с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением, теплые и влажные зоны. В этом сезоне редкий случай был зафиксирован в Архангельской клинической офтальмологической больнице. Врачи удалили клеща, который присосался к конъюнктиве глаза пациента.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Александр Мясников назвал анализ клещей на боррелиоз бесполезной процедурой и пустой нагрузкой на систему здравоохранения.  

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