Телефон в лапах: обезьяна на Бали похитила смартфон и устроила фотосессию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Турист искал пропавший гаджет больше часа, а получил его обратно уже с неожиданным фотоархивом.

Обезьяна украла телефон у туристки на Бали и сделала селфи

Фото: www.globallookpress.com/Alexandra Schuler

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Обезьяна на Бали похитила смартфон у туриста и сделала селфи

На Бали обезьяна украла смартфон у британского туриста и успела сделать на него селфи. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время посещения одного из популярных храмов острова. Животное выхватило у мужчины телефон и скрылось вместе с гаджетом.

Вернуть устройство удалось не сразу. Турист воспользовался приложением для отслеживания местоположения смартфона, после чего к поискам подключился сотрудник храма. Более чем через час охранник нашел обезьяну и помог вернуть телефон владельцу.

Когда британец проверил смартфон, он обнаружил в памяти десятки неожиданных кадров. За время «похищения» обезьяна успела записать видео и сделать несколько крупных селфи, держа устройство перед собой.

Ранее в Колумбии задержали двух человек, которых заподозрили в попытке незаконно вывезти за рубеж живых обезьян. Мужчину 26 лет и 27-летнюю женщину остановили в аэропорту Рафаэля Нуньеса в Картахене, когда они собирались улететь в Доминиканскую Республику.

Во время проверки правоохранители обнаружили под их одеждой трех приматов, спрятанных в нижнем белье. Среди животных были два белолицых капуцина и одна обезьяна-ревун.

Двух капуцинов удалось спасти. Третья обезьяна погибла, предположительно, задохнувшись во время попытки контрабандной перевозки.

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