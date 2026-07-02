Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 195 0

В деле об исчезновении семьи появились новые детали.

Что случилось с семьей Усольцевых новые детали версии

Фото: www.globallookpress.com/Oksana Korol

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого

Семью Усольцевых, исчезнувшую в Красноярском крае в прошлом году, перед пропажей могли видеть у частного дома их знакомого. Об этом рассказало издание aif.ru со ссылкой на местных жителей.

По словам собеседников издания, речь идет не о турбазе, а об участке, принадлежавшем Александру Б. Там он строил дом в форме юрты. В момент исчезновения Усольцевых на территории продолжались работы, и на месте находился рабочий.

Местные жители рассказали, что Сергей Усольцев взял дочь за руку, после чего семья зашла за забор и скрылась из виду.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью и собакой породы корги отправились в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Позже специалисты, занимавшиеся расследованием, поэтапно восстановили их маршрут.

Одну из версий произошедшего ранее озвучил исследователь паранормальных явлений Игорь Соколов. Он предположил, что в районе исчезновения семьи могла находиться аномальная зона, где, по его словам, нередко пропадают люди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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