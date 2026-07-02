Бывший муж Мироновой через суд добивается встреч с сыном без присутствия матери

Бывший супруг актрисы Марии Мироновой Андрей Сорока обратился в суд с иском об определении порядка общения с общим сыном. Как сообщил 5-tv.ru адвокат артистки Шота Горгадзе, мужчина требует разрешить ему проводить с ребенком половину выходных, праздники и часть летних каникул без присутствия матери.

По словам представителя Мироновой, актриса не препятствует общению сына с отцом, однако считает, что встречи должны проходить только в ее присутствии. Горгадзе пояснил, что ребенок не готов оставаться с отцом наедине из-за конфликтных ситуаций, которые происходили ранее.

Адвокат объяснил, что Сорока неоднократно приходил в состоянии алкогольного опьянения и устраивал конфликты при сыне. Один из таких случаев закончился дракой с братом Мироновой.

В ответ на иск бывшего супруга сторона актрисы подала встречное заявление о взыскании алиментов.

«Мы просим взыскать алименты за три года, предшествовавшие обращению в суд, а также установить дальнейшие выплаты до достижения ребенком совершеннолетия», — сообщил адвокат.

По словам Горгадзе, сейчас актриса вместе с ребенком постоянно проживает в России.

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