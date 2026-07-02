Вместе полвека: какие выплаты положены отметившим золотую свадьбу парам в Подмосковье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Нужно лишь подать заявление.

Сколько платят в Подмосковье за 50 лет брака

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Kiefer

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Прожившие 50 лет в браке семьи в Подмосковье могут получиться выплату

Женатые пары из Подмосковья, которые прожили в браке от 50 лет, могут претендовать на выплату в размере пяти тысяч рублей и более. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

«Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы», — сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, по данным министерства, жители региона, находящиеся в браке 55 лет, могут получить выплату в шесть тысяч рублей, 60 лет — семь тысяч рублей, 65 — восемь тысяч рублей, 70 и более — девять тысяч рублей. Нужно один раз подать заявление и выплаты будут автоматически начисляться к последующим юбилеям. Этой мерой поддержки воспользовались уже 5503 подмосковные семьи.

Ранее в российских регионах прошла Ночь свадеб. Тысячи пар со всей страны заключили союзы в «магическую» дату — 26.06.26. Только в Москве официально появились почти две тысячи семей.

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