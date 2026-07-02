Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате атаки беспилотников ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 22 0

Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ.

Погибли сотрудники Запорожьеэнерго — подробности, новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли во время ремонтных работ после удара украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Погибли сотрудники „Запорожьеэнерго“, филиала АО „Юго-Западная ЭСК“. От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей», — уточнил глава региона.

Балицкий привел печальную статистику: всего с начала СВО от рук боевиков ВСУ во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, 77 сотрудников были ранены.

«Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона. Их мужество и самоотверженность — это настоящий подвиг, который мы никогда не забудем», — добавил губернатор.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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