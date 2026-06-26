Прощайте, ветра! Стало известно, когда в Москву вернется 30-градусная жара

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 52 0

Последний рабочий день на этой неделе, вероятно, пройдет дождливо.

Жара в Москве когда начнется прогноз погоды сколько градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

В Москве в конце первой пятидневки июля ожидается аномальная жара в плюс 30

В Москве в конце первой пятидневки июля ожидается аномально жаркая погода. По прогнозу главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха может варьироваться от плюс 28 до плюс 30 градусов. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Как ранее писал 5-tv.ru, до конца недели, вплоть до 28-го числа, в столице сохранится прохладная погода. По прогнозам специалистов, температура воздуха преимущественно будет находится в диапазоне от плюс 22 до плюс 25 градусов. В четверг и пятницу Москву накроют дожди и еще более пониженная температура.

Причину похолодания эксперт связала с влиянием гребня антициклона, пришедшего из приполярных широт. Именно он сформировал холодный фронт, который уже прошел через Москву. После этого воздушные массы направились в южную сторону.

Позднякова также до этого отмечала, что в Подмосковье на протяжении всей недели ночью столбики термометров не поднимутся выше 12-14 градусов, а в отдельных районах воздух может остывать до плюс восьми-девяти градусов.

При этом в конце месяца высока вероятность, что температурный фон вернется к привычным для сезона значениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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