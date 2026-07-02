Калининградская область может отказаться от федеральных дотаций к 2028 году

Калининградская область планирует полностью отказаться от федеральных дотаций к 2028 году. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил президенту России Владимиру Путину во время личной встречи.

«Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сказал Беспрозванных.

По словам губернатора, консолидированный бюджет региона сегодня превышает 180 миллиардов рублей, а его средства осваиваются полностью.

Беспрозванных подчеркнул, что таких результатов удалось добиться благодаря программе социально-экономического развития, которая действует с 2014 года. За это время в регионе реализовали около 220 проектов общей стоимостью 415 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Музей Мирового океана в Калининграде включили в список особо ценных объектов культурного наследия России по указу президента Владимира Путина. Идею о присвоении учреждению такого статуса предложил сам Беспрозванных в августе 2025 года.

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