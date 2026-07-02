Калининградская область может отказаться от федеральных дотаций к 2028 году

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 74 0

Этого удастся добиться благодаря программе социально-экономического развития.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Tang Tiefu; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Калининградская область планирует полностью отказаться от федеральных дотаций к 2028 году. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил президенту России Владимиру Путину во время личной встречи.

«Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сказал Беспрозванных.

По словам губернатора, консолидированный бюджет региона сегодня превышает 180 миллиардов рублей, а его средства осваиваются полностью.

Беспрозванных подчеркнул, что таких результатов удалось добиться благодаря программе социально-экономического развития, которая действует с 2014 года. За это время в регионе реализовали около 220 проектов общей стоимостью 415 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Музей Мирового океана в Калининграде включили в список особо ценных объектов культурного наследия России по указу президента Владимира Путина. Идею о присвоении учреждению такого статуса предложил сам Беспрозванных в августе 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.18
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Вода вместо нефти: причины мировых конфликтов в будущем изменятся
15:42
В результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области пострадали два человека
15:31
МВД раскрыло наркосиндикат с тайными лабораториями и миллиардным оборотом
15:29
Окопные свечи и сухой душ: как волонтеры из Москвы поддерживают бойцов СВО
15:11
Комментарий с подвохом: россиян предупредили о риске блокировки счета
14:59
Набиуллина: банки готовы к широкому использованию цифрового рубля

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Скользкий спуск: женщина упала с горы и осталась жива
Частный дом: Усольцевых в последний раз видели за забором участка их знакомого
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео