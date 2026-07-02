«Нет оправдания»: блогер Дзотти извинился за слова о жертвах насилия

Бизнес-психолог объяснил, что допустил серьезную ошибку в высказывании.
Фото, видео: ВКонтакте/Чермен Дзотти/dzotti; 5-tv.ru
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Блогер Чермен Дзотти извинился за слова о жертвах насилия
Блогер Чермен Дзотти, называющий себя самым известным бизнес-психологом России, публично извинился за свое резонансное заявление о сексуализированном насилии. Видеообращение он разместил в своем Telegram-канале, где попытался объяснить смысл своих слов.
По словам Дзотти, он признает, что допустил серьезную ошибку в формулировке и именно она стала причиной волны критики.
«Я согласен, что это была неаккуратная фраза. Двусмысленная. Надо было сказать по-другому», — сказал Дзотти.
Блогер подчеркнул, что не пытался оправдать насилие. Он пояснил, что в интервью рассуждал о психологической модели треугольника Карпмана, которая описывает роли жертвы, спасателя и преследователя. По его словам, речь шла исключительно о случаях домашнего насилия между взрослыми людьми, а не о преступлениях в отношении детей или оправдании действий агрессоров.
«Во-первых, насильникам и насилию нет оправдания. Каждый, кто нарушает уголовный закон, должен за это отвечать», — подчеркнул блогер.
Дзотти заявил, что хотел обратить внимание на психологические механизмы, которые, по его мнению, могут приводить к повторению подобных ситуаций, а не переложить ответственность на пострадавших. Он также рассказал, что после публикации интервью столкнулся с массовой травлей и угрозами.
По словам блогера, всего за два дня он получил около тысячи сообщений с угрозами в адрес себя и своей семьи. Несмотря на это, он намерен продолжить публичное обсуждение темы и готов ответить на вопросы аудитории в прямом эфире.
«Но цель у меня только одна — защитить женщин от насилия. И в первую очередь от домашнего насилия», — заключил Дзотти.
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