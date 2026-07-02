Окопные свечи и сухой душ: как волонтеры из Москвы поддерживают бойцов СВО

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

В столице действуют патриотические благотворительные и волонтерские проекты.

Как волонтеры из Москвы поддерживают бойцов СВО

Фото: пресс-служба Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

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Тема:
Спецоперация

Волонтеры из Москвы посылают бойцам СВО окопные свечи и сухой душ

Жители Москвы постоянно поддерживают ветеранов, бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Волонтеры отправляют в зону СВО гуманитарную помощь, а также помогают вернувшимся военным социально адаптироваться. Об этом сообщили на портале mos.ru.

В столице создаются патриотические благотворительные и волонтерские проекты, многие из которых удостаиваются призовых мест на конкурсе «Лица района». Эта социальная платформа позволяет инициативам, направленным на поддержку ветеранов, получить об­щественное признание и открыть для себя новые возможности.

Одним из призеров конкурса стал проект «Добро помогает» Розы Неягловой. Эта некоммерческая организация с начала СВО провела порядка 250 патриотических акций, а также передала российским бойцам свыше 40 тонн гуманитарной помощи, изготовила свыше 2,5 тысячи окопных свечей и направила фронтовикам больше 3,5 тысячи писем.

Другой выдающийся призер — Лидия Касаткина, координатор объединения «СВОячники». С 2022-го года его активисты отправили свыше девяти тысяч еди­ниц сухого армейского душа, три тысячи окопных свечей и более 500 упаковок лекарств.

Ранее собирающие подарки для участников СВО «Домики добра» открылись на площадках проекта «Лето в Москве».

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