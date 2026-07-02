Набиуллина: банки готовы к широкому использованию цифрового рубля

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Технологически для этого все готово.

Набиуллина про цифровой рубль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Банки готовы к широкому применению цифрового рубля. Об этом заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«Все готово к широкому использованию цифрового рубля. У нас системно значимые банки должны будут подключиться и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готово», — отметила руководитель организации.

Набиуллина также добавила: для того, чтобы добраться до этого этапа, была проведена большая подготовительная работа. Кроме того, ЦБ обсуждает с банками возможность открыть кошельков с цифровым рублем на их балансе, а не только у регулятора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появление цифрового рубля приведет к перераспределению спроса между наличными и безналичными деньгами. Но стоит отметить, что он вводится не вместо каких-то денежных форм (банковских счетов и наличных), а как дополнение к ним.

Крупнейшие банки России должны будут предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Набиуллина: банки готовы к широкому использованию цифрового рубля

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