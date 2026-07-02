Плавание против лишнего веса: как тренироваться для заметного результата

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Обычных заплывов на несколько минут может быть недостаточно — важны режим, длительность и нагрузка.

Самый эффективный способ похудеть тренировки плавание

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Men Today: плавание является самым эффективным способом сбросить вес

Плавание может стать эффективным способом снижения веса при регулярных и правильно выстроенных тренировках. Об этом рассказало издание Men Today.

По данным исследований, занятия в бассейне помогают тратить больше калорий, чем ходьба или легкий бег. Особенно выраженный эффект отмечается у женщин, которые тренируются три раза в неделю.

При этом плавание считается щадящим видом нагрузки: вода уменьшает давление на суставы и позвоночник. Поэтому такой формат может подойти людям после травм или тем, кому противопоказаны более жесткие тренировки.

Чтобы быстрее добиться результата, важно не ограничиваться короткими заплывами. Оптимальным вариантом называют два-три занятия в неделю продолжительностью 45–60 минут. Тренировку лучше начинать с разминки на суше и в воде, затем переходить к основной части с чередованием стилей и интервалов, а завершать спокойной заминкой.

Для активного жиросжигания и нагрузки на мышцы пресса рекомендуют включать кроль на спине и баттерфляй. Также можно использовать доску, чтобы сильнее задействовать ноги, и добавлять скоростные отрезки: например, проплывать 50–100 метров в быстром темпе, а затем делать несколько кругов спокойно.

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