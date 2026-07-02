Яичники после менопаузы выполняют другую функцию: что выяснили ученые

MHR: яичники после менопаузы выполняют другую функцию

После менопаузы яичники долго считались органом, который в основном завершил свою главную работу. Однако новое исследование показывает: они могут не просто «выключаться», а перестраиваться и, вероятно, начинать играть другую роль в организме. Ученые обнаружили признаки того, что после окончания репродуктивного периода яичники могут быть связаны с работой иммунной системы. Работа опубликована в журнале Molecular Human Reproduction.

Что именно обнаружили ученые

Исследователи изучили ткани яичников женщин после менопаузы и обнаружили, что с возрастом в них происходят активные молекулярные изменения. Это важно, потому что раньше постменопаузальные яичники часто рассматривали как почти «молчащий» орган.

Исследователи предполагают, что после менопаузы яичники могут превращаться в своеобразную нишу, связанную с иммунными клетками. То есть орган, потерявший репродуктивную функцию, может начать выполнять другую задачу — участвовать в иммунных процессах.

Почему это меняет взгляд на менопаузу

Менопауза обычно воспринимается как финал работы яичников: прекращается овуляция, снижается выработка половых гормонов, заканчивается возможность естественного зачатия.

Но новые данные позволяют взглянуть на этот процесс иначе. Возможно, яичники не просто утрачивают одну функцию, а перестраиваются под другую биологическую роль.

Это не означает, что они снова начинают отвечать за фертильность, но показывает, что орган остается активным и после репродуктивного периода.

При чем здесь иммунитет

Ученые заметили, что в тканях постменопаузальных яичников появляются признаки взаимодействия с иммунной системой. Речь может идти о накоплении или поддержке определенных иммунных клеток.

Исследователи пока осторожны в выводах: неясно, управляют ли стареющие яичники иммунными сигналами сами или служат своего рода резервуаром для иммунных клеток.

Однако сам факт такой активности показывает, что роль яичников в женском здоровье может быть шире, чем считалось раньше.

Почему это важно для здоровья женщин

Яичники влияют не только на репродукцию. Их старение связано с изменениями в работе мозга, сердца, сосудов, костей, мышц, кожи и иммунной системы. Отмечается, что угасание функции яичников имеет системные последствия для всего организма.

Если ученые лучше поймут, что происходит с яичниками после менопаузы, это может помочь по-новому изучать возрастные заболевания, воспаление, иммунные нарушения и общее состояние женского организма в старшем возрасте.

Как проходило исследование

Ученые анализировали молекулярные изменения в яичниках после менопаузы и пришли к выводу, что орган продолжает перестраиваться даже спустя годы после завершения репродуктивного периода.

Похожие данные были представлены и в препринте о человеческих яичниках после менопаузы. Авторы изучили белковый состав здоровых тканей у женщин от 50 до 75 лет и обнаружили возрастные сдвиги, включая изменения, связанные с иммунными процессами.

Означает ли это, что яичники можно «омолодить»

Исследование не говорит о восстановлении фертильности, «обратной менопаузе» или возможности снова запустить овуляцию.

Речь идет о другом: яичники после менопаузы могут оставаться биологически активными и выполнять неизвестные ранее функции. Это фундаментальное открытие, а не готовый метод лечения.

Что еще предстоит выяснить

Ученым нужно понять, какую именно роль играют эти изменения: помогают ли они организму, связаны ли с воспалением, влияют ли на риск возрастных заболеваний и можно ли использовать эти знания в медицине.

Пока исследование дает не окончательный ответ, а новое направление для изучения женского здоровья после менопаузы.

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