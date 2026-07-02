Черника для микрофлоры: ученые нашли неожиданную пользу обычной ягоды

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Содержащиеся в ней вещества могут усиливать работу полезных бактерий, связанных со здоровьем кишечника.

Самая полезная для кишечника ягода польза черники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Черника поддерживает полезные кишечные бактерии и усиливает их действие

Ученые выяснили, что вещества, содержащиеся в чернике, могут поддерживать полезные кишечные бактерии и усиливать их действие. Речь идет об антоцианах, которые способны влиять на активность Akkermansia muciniphila. Результаты исследования опубликованы в журнале Food&Function.

Исследователи обработали бактерию соединениями из черники и обнаружили, что после этого она эффективнее проявляла свои полезные свойства. В эксперименте на мышах с метаболическим синдромом, вызванным жирным рационом, такая бактерия лучше помогала восстанавливать баланс кишечной микрофлоры.

Кроме того, обработанная антоцианами Akkermansia muciniphila способствовала снижению воспаления и окислительного стресса, а также помогала нормализовать уровень глюкозы.

Улучшения, по данным ученых, были связаны сразу с несколькими процессами. Бактерия активнее меняла состав микробиоты кишечника и подавляла в печени сигнальные пути, участвующие в хроническом воспалении.

Авторы подчеркивают, что исследование пока проводилось только на животных, поэтому переносить выводы на людей рано. Однако результаты показывают, что сочетание соединений из черники и пробиотиков может стать перспективным направлением для поддержки здоровья кишечника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.93
-0.34 88.71
-0.47
Не просто картинки: что на самом деле означают символы знаков зодиака

Последние новости

21:38
Взять или оставить? Что делать, если нашел на улице ценный предмет
21:19
«Должен играть»: Губерниев о решении Овечкина остаться в НХЛ
21:08
Перезагрузка смартфона: эксперт объяснил, есть ли в ней реальная польза
21:00
Разговор заканчивается на теме погоды? Как вести глубокие беседы с кем угодно
20:59
Еще пять болезней под контроль: неонатальный скрининг в России расширят
20:53
«Не жалея мать»: дочь Бони сделала маме пирсинг в домашних условиях

Сейчас читают

Войны будущего не за нефть, а за воду: США уже нацелились на водные ресурсы ЦА
Грызлов: Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии
«Стоит на подоконнике»: пенсионерка рассказала, как поймала ребенка, выпавшего с 4 этажа
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео