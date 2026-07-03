Погода и коррупция: почему Свердловская область не справляется с паводком

А теперь к ситуации с паводком в Свердловской области. Сразу в нескольких районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Идет эвакуация жителей. Спасатели перевезли в безопасные места около 300 человек. Жителей предупредили о новой волне наводнения. В ближайшие дни регион окажется во власти еще одного сильнейшего циклона.

И все больше вопросов — к местным чиновникам. Жители уверены: к таким разрушительным последствиям привела халатность и коррупция. Подробности — у корреспондента «Известий» Нины Катаевой.

Улицы Нижних Серег сейчас напоминают горные речки с порогами. Основной поток, конечно, уже успокоился, после того как успел снести бетонные мосты и повалить деревья.

«Смотрела со второго этажа, прямо несется река. Вот реально горные реки когда показывают — примерно вот так это выглядело», — рассказала местная жительница Марина.

Сразу три реки, вышедшие из берегов, вымыли землю из-под фундаментов домов. Стены потрескались, но чудом устояли.

«Поставьте себя на мое место. Это же все труды. Теперь из этих ворот я вообще выходить не могу. Посмотрите, дом как поломало. И там все подмыло полностью», — поделилась местная жительница Татьяна.

Нижним Сергам не впервой переживать разгул стихии. В 2020 году вышедшие из берегов реки почти уничтожили центр поселка. Тогда сразу нашли источник бед.

За прошедшие годы власти должны были расчистить верховье реки Заставка, освободить местность от деревьев, которые могли упасть во время наводнений. Но на берегах все такой же густой, неустойчивый лес.

На защиту людей от потопов в 2025 году даже выделили 118 миллионов рублей. Но чиновники якобы не смогли найти подрядчика. Прокуратура должна разобраться, не были ли присвоены эти средства. Сейчас местные расчищают русло своими силами.

— Берега страшные, конечно. Расчищают дно. Все очень опасно. Там сыпется.

Кушва, едва пережившая жуткое торнадо, сейчас тоже борется с наводнениями.

«Меня затопило, я даже не поверила. Дочка показала в интернете фотографии, я думаю: да ну, может, меня минуло? А сейчас пришла — вода везде стоит, полы вздулись. Возврата нет, не знаю, что делать», — рассказала жительница Кушвы Татьяна.

С мощными ливнями не справилась дренажная система. В 2025 году в отношении директора муниципального предприятия в Кушве и его заместителя возбудили уголовное дело по подозрению в хищении почти двух миллионов рублей бюджетных субсидий, которые должны были в том числе идти на содержание ливневок и насосов. После явку с повинной написал глава городского комитета ЖКХ, который отвечал за подготовку города к паводкам. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Нынешний глава проблемы в подтоплениях не видит.

«Ну, потопом я бы это не назвал. Это идет повышение уровня реки из-за обильных осадков, которые наблюдаются в последнюю неделю. Такие моменты жители понимают, что эти процессы периодически происходят», — сказал глава Кушвы Михаил Слепухин.

В Ачитском районе Свердловской области и вовсе стоит бесхозная плотина. Суд обязал администрацию принять ее на баланс и сделать ремонт, но чиновники тянут.

Сразу 26 нарушений ранее Ростехнадзор нашел в эксплуатации плотин на Сысертском и Верхне-Сысертском водохранилищах. А недавно, по словам местных жителей, во время ремонта дороги еще и засыпали дренажные системы. Третий день воде некуда деваться из дворов.

Из-за мощных ливней, но часто и халатности чиновников, в Свердловской области еще остаются затоплены порядка трехсот домов и тысячи приусадебных участков. И по прогнозам МЧС, сегодня подъем воды в ряде территорий продолжится.

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