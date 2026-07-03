Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 97 0

Его подозревают в мошенничестве с госконтрактами.

Задержан бывший глава Росавиации Александр Нерадько

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Бывший глава Росавиации Александр Нерадько задержан. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации инсайдера, Александра Нерадько подозревают в мошенничестве с государственными контрактами в особо крупном размере. По предварительным данным, экс-глава Росавиации совершал преступления в составе организованной группы лиц. Был нанесен серьезный ущерб госбюджету.

До того, в 2025 году, был задержан помощник чиновника — Сергей Тимошенко. Он в период с 2019 по 2021 год занимал пост заместителя губернатора Брянской области. В то время, по версии следствия, обвиняемый курировал в регионе строительство соцобъектов, получая при этом от бизнесменов деньги за покровительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Круглову*. Фигуранту назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Кроме того, суд запретил экс-парламентарию заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет после отбытия основного наказания.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов. 

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