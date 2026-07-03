Дело о ЛГБТ*-пропаганде: топ-менеджер «Эксмо» получил срок

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 56 0

Суд счел, что фигурант участвовал в продаже книг после запрета движения в России.

Какой срок получил топ-менеджер издательства «Эксмо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Суд приговорил топ-менеджера «Эксмо» Вахляева к четырем годам условно

Замоскворецкий суд Москвы назначил руководителю отдела продаж издательства «Эксмо» Артему Вахляеву четыре года лишения свободы условно. Его признали виновным по делу об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее других лиц, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, после запрета международного общественного движения ЛГБТ* в России фигуранты организовали продажу оставшихся книг с соответствующим содержанием.

Следствие считает, что Вахляев занимался складской логистикой, оформлением заказов и сопровождением реализации такой литературы. Вину он признал.

По этому же делу проходят бывший директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов и один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов**. Ранее Иванов заключил досудебное соглашение со следствием и получил четыре года условно.

Ранее 5-tv.ru сообщили в пресс-службе издательства, что генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще нескольких сотрудников вызвали к следователю на 27 апреля. В издательстве уточнили, что они проходят по делу в качестве свидетелей.

До этого, 21 апреля, стало известно о задержании и допросе Капьева. Также правоохранители провели обыски у представителей менеджмента издательской группы «Эксмо-АСТ». Их подозревали в создании схемы по выпуску и распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних.

По факту было возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Также в рамках расследования допрашивали директора по дистрибуции, финансового директора и заместителя редакции по коммерческой деятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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